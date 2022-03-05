Международные инвесторы рискуют потерять $170 млрд из-за санкций

Международные инвесторы рискуют потерять $170 млрд, вложенных в российские компании. Причиной потери указывается начало военной спецоперации России на Украине и последующее введение санкций против РФ, пишет Financial Times.

Данными активами владеет большая группа интернациональных инвесторов — от пенсионных до хедж-фондов, а также государственных инвестиционных фондов, сообщает американское издание.

Три дня назад, 2 марта, стоимость ценных бумаг российских компаний, участвовавших в торгах на Лондонской фондовой бирже, побила исторические минимумы в связи с ужесточением санкций со стороны Запада. Уже на следующий день Лондонская биржа остановила торговлю активами 27 компаний, тесно сотрудничавших с Россией. В их число попали Сбербанк, «Газпром» и ЛУКОЙЛ.

Европе для восстановления после коронавируса необходимо примерно $800 млрд, к этой сумме нужно добавить ещё $700 млрд, чтобы оценить потери европейской экономики от антироссийских санкций, заявил ранее американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, если «вынуть» даже $1 трлн из европейской экономики, то получится «большая дыра».