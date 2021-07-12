Метро Киева и Львова собрались использовать как бомбоубежище

Метрополитен Киева открыл бесплатный вход для всех граждан и жителей города. Предполагается, что его намерены использовать в качестве бомбоубежища. Кроме того, во Львове метро уже начали использовать в таком качестве - там устанавливают специальное оборудование для обеспечения людей питьевой водой, пишет «Украинская правда».

О возможности бесплатно пройти в метрополитен объявляют через громкоговорители. Текст повторяется достаточно часто, чтобы все смогли его услышать.

Другие подробности происходящего пока не уточняются. Как видно в ролике, часть жителей Львова уже спустилась в метро вместе с чемоданами и сумками.

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