Особняк из фильмов про Джеймса Бонда продали за $79 млн

https://static.news.ru/photo/b84223cc-a447-11eb-9c03-96000091f725_660.jpg Фото: stokepark/facebook.com

Фирма Reliance Industries, принадлежащая богатейшему бизнесмену Азии Мукешу Амбани (состояние около $72 млрд), купила поместье Сток-парк в Британии. Именно здесь снимали фильмы о Джеймсе Бонде и Бриджит Джонс, а также эпизоды сериала «Корона». Сумма сделки составляет £59 млн ($79 млн), передаёт Bloomberg.

В результате соглашения компании достались расположенный в историческом здании отель на 49 номеров, поле для гольфа, теннисные корты, а также частные сады площадью более 5,6 гектара. Представители организации отметили, что Сток-парк усилит потребительские и гостиничные активы. Новый владелец собирается развивать на территории имения спортивную и развлекательную инфраструктуру.

В Сток-парке снимали боевик «Голдфингер» о суперагенте британской разведки Джеймсе Бонде в 1964-м. Здесь агент 007, образ которого воплотил Шон Коннери, играл в гольф с антагонистом, пытавшимся сделать радиоактивным золотой запас США.

В 1990-е годы Бонд — уже в виде Пирса Броснана — возвращается в Сток-парк и бросает вызов преступнику и медиамагнату Эллиоту Карверу. Впрочем, в «Завтра не умрет никогда» интерьеры особняка изображали номер Бонда в одном из отелей Гамбурга. В начале 2000-х здесь работала съёмочная группа «Дневника Бриджит Джонс», а в наше время — сериала «Корона».

Ранее сообщалось, что поместье известного голливудского актёра Тома Круза в Колорадо выставили на продажу. Особняк оценили в $39,5 млн. Дом находится на земельном участке площадью 129,5 га с лесом, спортивным городком, трассы для мотоциклов и снегоходов, маршруты для пеших прогулок, на снегоступах и вездеходов. Это не первая попытка артиста расстаться с дорогой недвижимостью. Семь лет назад он пытался избавиться от коттеджа за $59 млн.