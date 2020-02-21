https://static.news.ru/photo/bf546b56-54d5-11ea-9fed-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xu Suhui/Xinhua/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон связались с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они заявили о необходимости провести четырёхсторонние переговоры с главой России Владимиром Путиным.

Макрон, Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии, в частности Идлиб, и недавние события в Ливии. Что касается Идлиба, то они выразили общую озабоченность в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией, в которой находится гражданское население, и опасностью эскалации. Они согласились с тем, что кризис требует политического решения, — цитирует ТАСС представителей администрации французского лидера.

Ранее аналогичный звонок от лидеров европейских держав поступил Владимиру Путину.

Как сообщал NEWS.ru, на данный момент Анкара и Москва ищут пути для урегулирования ситуации. Российская и турецкая стороны намерены в ближайшее время провести переговоры по Сирии. Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 20 февраля 2020 года.