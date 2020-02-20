https://static.news.ru/photo/865565fa-5410-11ea-b4c9-fa163e074e61_660.jpg Хулуси Акар Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Анкара и Москва продолжают искать пути для урегулирования ситуации в сирийской провинции Идлиб. Переговоры по этому вопросу будут восстановлены и продолжены в ближайшие дни, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Переговоры с Россией по Идлибу не застопорились, они продолжатся в ближайшие дни, — отметил министр.

По его словам, Турция не намерена пересматривать сочинское соглашение по Идлибу. Страна не воюет с Россией. Сирийские силы являются целью турецкой армии, передаёт телеканал CNNTurk.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция решила помочь последним и отправила им на помощь свои силы. В январе–феврале прошёл ряд переговоров между Москвой и Анкарой. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции в Идлибе Анкара применит всю боевую мощь. 20 января сирийские СМИ сообщили о наступлении сил оппозиции, которую поддерживают турецкие военные, писал NEWS.ru.