Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его страна готова к применению всей боевой мощи в случае проведения в сирийском Идлибе военной операции.
Мы уже говорили, что можем начать операцию в Идлибе в любой момент. Турция задействует всю мощь, — сказал турецкий лидер.
Эрдоган заявил 19 февраля, что Турция не удовлетворена переговорами с Москвой по ситуации в Идлибе. По его словам, турецкие военные готовы начать военную операцию, это является «вопросом времени».
Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын отметил, что переговоры Москвы и Анкары по Идлибу не принесли каких-либо результатов, удовлетворяющих Анкару.
Второй этап переговоров проходил в Москве 18 февраля 2020 года. Большую часть времени стороны обсуждали сочинские соглашения. Пресса не имела доступа к залу дебатов.
Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной военной операции Анкары в Турции.
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