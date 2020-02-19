https://static.news.ru/photo/82025094-5307-11ea-87c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Türk Silahlı Kuvvetleri Follow/flickr.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что его страна готова к применению всей боевой мощи в случае проведения в сирийском Идлибе военной операции.

Мы уже говорили, что можем начать операцию в Идлибе в любой момент. Турция задействует всю мощь, — сказал турецкий лидер.

Эрдоган заявил 19 февраля, что Турция не удовлетворена переговорами с Москвой по ситуации в Идлибе. По его словам, турецкие военные готовы начать военную операцию, это является «вопросом времени».

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын отметил, что переговоры Москвы и Анкары по Идлибу не принесли каких-либо результатов, удовлетворяющих Анкару.

Второй этап переговоров проходил в Москве 18 февраля 2020 года. Большую часть времени стороны обсуждали сочинские соглашения. Пресса не имела доступа к залу дебатов.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной военной операции Анкары в Турции.