https://static.news.ru/photo/99df84c0-541f-11ea-ae00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Они настаивали на прекращении боевых действий в Сирии и четырёхсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Меркель и Макрон потребовали немедленного прекращения боевых действий и предоставления беспрепятственного доступа гуманитарной помощи к нуждающимся в ней людям. Они объявили о своей готовности вместе встретиться с президентом Путиным и турецким президентом Эрдоганом, чтобы достигнуть политического решения кризиса, — цитирует ТАСС официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Ситуация в Сирии обострилась 20 февраля 2020 года. Российские бомбардировщики Су-24 атаковали поддерживаемых Турцией террористов, которые начали наступление в Идлибе. Боевики попытались сбить самолёты, однако им это не удалось.

На данный момент Анкара и Москва ищут пути для урегулирования ситуации. Российская и турецкая стороны намерены в ближайшее время провести переговоры по Сирии.

Как ранее писал NEWS.ru, эксперты считают Турцию неспособной пойти на прямой конфликт с Россией.