Российские бомбардировщики Су-24 атаковали поддерживаемых Турцией террористов, которые начали наступление в Идлибе. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.
Там заявили, что поддержка с воздуха российскими ВКС помогла сирийским военным отбить наступление боевиков, которые к тому моменту уже прорвали оборону правительственных сил в районе Найраба,
По данным центра, в результате авиаудара уничтожен один танк, шесть боевых машин пехоты и пять пикапов повстанцев.
Террористов поддерживали огнём артиллерии турецких вооружённых сил, что позволило им прорвать оборону армии Сирии, — сказано в сообщении.
ЦПВС при этом обратился к Анкаре с призывом прекратить оказывать поддержку террористам и перестать снабжать их оружием.
Как писал NEWS.ru, ранее Турция обратилась за помощью к США и запросила несколько ЗРК Patriot для противостояния российским войскам в Идлибе.
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