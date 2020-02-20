https://static.news.ru/photo/e05fe2e0-53f3-11ea-b176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Российские бомбардировщики Су-24 атаковали поддерживаемых Турцией террористов, которые начали наступление в Идлибе. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Там заявили, что поддержка с воздуха российскими ВКС помогла сирийским военным отбить наступление боевиков, которые к тому моменту уже прорвали оборону правительственных сил в районе Найраба, передаё т RT.

По данным центра, в результате авиаудара уничтожен один танк, шесть боевых машин пехоты и пять пикапов повстанцев.

Террористов поддерживали огнём артиллерии турецких вооружённых сил, что позволило им прорвать оборону армии Сирии, — сказано в сообщении.

ЦПВС при этом обратился к Анкаре с призывом прекратить оказывать поддержку террористам и перестать снабжать их оружием.

Как писал NEWS.ru, ранее Турция обратилась за помощью к США и запросила несколько ЗРК Patriot для противостояния российским войскам в Идлибе.