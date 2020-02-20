https://static.news.ru/photo/16eb2e86-53eb-11ea-b417-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео, на котором заметен след от ракеты, выпущенной по российскому самолёту Су-24 в небе над сирийским Идлибом. Как утверждают СМИ, этот выстрел произвели боевики, поддерживаемые Турцией.

Как сообщает Almasdarnews, боевики использовали для этих целей переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК). Всё это происходит на фоне наступления боевиков на город Найраб.

Wow, looks like Russian Su-24 somewhere over Idlib was targeted by MANPADS launched by FSA, but didnât reach it's target. pic.twitter.com/BRl95F51p8 — Status-6 (@Archer83Able) February 20, 2020

Как писал NEWS.ru, сирийская армия отразила нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Начавших наступление повстанцев поддерживает Турция. Как сообщает сирийское агентство САНА, «подразделения армии отразили нападение оппозиционных групп в направлении населённого пункта Нейраб».

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. Москва поддерживает официальные власти Сирии, а Анкара — оппозицию. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб.