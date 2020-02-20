Сирийская армия отразила нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Начавших наступление повстанцев поддерживает Турция.
Как сообщает сирийское агентство САНА, «подразделения армии отразили нападение оппозиционных групп в направлении населённого пункта Нейраб».
С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. Москва поддерживает официальные власти Сирии, а Анкара — оппозицию. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.
В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. В январе–феврале прошло несколько переговоров между Москвой и Анкарой. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.
19 февраля Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции в Идлибе Анкара применит всю боевую мощь, писал NEWS.ru.
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