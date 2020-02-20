https://static.news.ru/photo/13ab6d36-53f9-11ea-a824-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staff Sgt. Andrew Goedl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Академик и военный эксперт Алексей Арбатов назвал соперниками Россию и Турцию в региональном отношении. однако он подчеркнул, что турецкая сторона не станет нападать на российские войска.

Конечно, Эрдоган будет избегать прямых столкновений с Россией. Я даже думаю, что он даже авиацию нашу не будет перехватывать или сбивать, если они будут осуществлять ракетно-бомбовые удары. Но, слава богу, российские войска на земле не воюют, и в этом смысле у Эрдогана полная свобода применения тяжелой техники, артиллерии и сухопутных войск, — цитирует Арбатова «Интерфакс».

На сегодняшний день обе страны стремятся сохранить свои позиции на Ближнем Востоке, поскольку у них есть серьёзные соперники на Западе. Несмотря на это, расчёты на союз с Турцией не оправдались.

Война между Турцией и Россией невозможна, потому что ни Россия, ни Турция не заинтересованы в такой войне. Это резко ослабит позиции России в отношении Запада, равно как и Турции в отношении Запада, — добавил эксперт.

NEWS.ru передавал ранее, что Анкара сообщила о потерях на территории Сирии. Турция запросила запросила несколько ЗРК Patriot для противостояния российским войскам. Причиной стало нападение последних на поддерживаемых Турцией террористов, которые начали наступление в Идлибе.