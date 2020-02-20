https://static.news.ru/photo/0e7df426-53fb-11ea-b1f8-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı/facebook.com

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун обвинил Башара Асада в атаке на турецие войска, которые прибыли в Сирию для обеспечения мира.

Наши военные, которые находятся в Идлибе для обеспечения мира и проведения гуманитарной деятельности, подверглись атаке со стороны режима, в результате чего погибли двое наших военных и пятеро солдат получили ранения, — цитирует его ТАСС.

20 февраля 2020 года российские бомбардировщики Су-24 атаковали поддерживаемых Турцией террористов, которые начали наступление в Идлибе. Боевики попытались сбить самолёты, однако им это не удалось. Турция обратилась за помощью к США. Она запросила несколько ЗРК Patriot для противостояния российским войскам.

NEWS.ru сообщал ранее, что оборона сирийской армии в идлибской зоне деэскалации была прорвана.