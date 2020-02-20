https://static.news.ru/photo/f27d4bb6-53ee-11ea-a96e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Оборона сирийской армии в идлибской зоне деэскалации была прорвана. Сделали это террористы, сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Действия боевиков поддерживались огнём артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии, — рассказали в ведомстве.

По их данным, сегодня террористы предприняли несколько массированных атак в направлении Кминас — Найраб. Они применяют бронетанковую технику, передаёт ТАСС.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция решила помочь последним и отправила им на помощь свои силы. В январе — феврале прошёл ряд переговоров между Москвой и Анкарой. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции в Идлибе Анкара применит всю боевую мощь. 20 января сирийские СМИ сообщили о наступлении сил оппозиции, которую поддерживают турецкие военные, писал NEWS.ru.