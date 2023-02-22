Борца с наркотиками осудили за взятки от картелей

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Суд Нью-Йорка признал экс-главу службы безопасности Мексики и архитектора войны с наркоторговлей Хенаро Гарсия Луну виновным в получении взяток от наркокартелей. Как сообщается на сайте суда, Луне грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Хенаро Гарсия Луна, бывший министр общественной безопасности Мексики с 2006 по 2012 год, был осужден сегодня федеральным жюри в Бруклине по всем пяти пунктам обвинительного акта. Он был обвинен в преступной деятельности, включая шесть нарушений, связанных с наркотиками, международном сговоре с целью распространения и хранения кокаина, и даче ложных показаний, — сказано в сообщении.

По данным следствия, Луна обеспечивал безопасное прохождение партий наркотиков, предоставлял конфиденциальную информацию о расследованиях в отношении картеля и помогал картелю в нападении на конкурирующие наркокартели.

Ранее американским военным было рекомендовано воздержаться от употребления в пищу семян мака в любом виде, включая выпечку. Как сообщили в Пентагоне, таким образом солдаты США смогут избежать положительных результатов в анализах мочи на наркотики. По данным оборонного ведомства, некоторые виды семян мака могут иметь более высокое содержание нарковещества кодеина, чем это считалось ранее.