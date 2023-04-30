Медведев снимком с украинской свиньей показал деградацию Twitter Зампред Совбеза Медведев показал деградацию Twitter за 13 лет на снимке с США и Украиной

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал на своей странице в Twitter снимок, символизирующий деградацию соцсети за 13 лет. Одну половину изображения занимает фотография Медведева времен его президентства, когда в ходе визита в США в 2010 году во время посещения штаб-квартиры Twitter он завел аккаунт KremlinRussia и написал свои первые твиты. На второй половине разместилась карикатура с довольной украинской свиньей, которая гонит в упряжке слона и осла, символизирующих республиканскую и демократическую партии США, на заднем фоне статуя свободы закрывает лицо ладонью от стыда.

История деградации Twitter с 2010 по 2023, — подписал Медведев картинку.

Ранее Медведев пожаловался, что администрация Twitter ограничила показ его записи о Польше в англоязычном аккаунте «из-за нарушений каких-то правил». Речь идет о твите, в котором зампред Совбеза РФ признавался, что не видит смысла поддерживать дипломатические отношения со страной, во власти которой стоят русофобы. Таким образом Медведев прокомментировал решение Варшавы изъять здание школы при посольстве России.

29 апреля сотрудники полиции и варшавские чиновники ворвались в здание школы при российском посольстве и потребовали освободить помещения до 19:00. К вечеру весь персонал и учителя покинули здание. Советник-посланник дипмиссии Андрей Ордаш сообщал, что РФ обеспечит продолжение учебного процесса для всех школьников, которые учились при посольстве.