Сотрудники захваченной в Польше российской школы покинули здание

Фото: РИА Новости

Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве.

Все находившиеся на территории школы при посольстве России в Варшаве учителя и сотрудники покинули здание учебного заведения, захваченного властями города, заявил советник-посланник дипмиссии РФ в Польше Андрей Ордаш. По его словам, которые приводит ТАСС, дипмиссия обеспечит продолжение учебного процесса для всех учеников, которые посещали уроки в этой школе.

Учителя и другие сотрудники, проживавшие на территории школы, покинули здание с личными вещами и переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве, — сказал Ордаш.

29 апреля сотрудники польской полиции и представители варшавской мэрии ворвались на территорию школы при посольстве России в Варшаве с целью ее захвата. Власти Польши дали сотрудникам школы время до 19:00, чтобы покинуть здание.

Посол России в Польше Сергей Андреев прибыл к зданию учебного заведения и назвал действия польских властей противоправными, поскольку речь идет о вторжении на территорию дипломатического объекта. Он сообщил, что Москва заявит протест Варшаве из-за захвата школы при посольстве РФ.

Активисты «Молодой гвардии „Единой России“» и Волонтерской роты «Боевого братства» организовали митинг у посольства Польши в Москве против действий польских властей в отношении школы при российском посольстве в Варшаве. В нем участвовали порядка 500 человек.