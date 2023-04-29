Украина станет сильнейшим государством в мире через пять лет, заявил в интервью Тарасу Березовцу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о будущем страны после окончания конфликта.
Украина будет сильнейшим государством в мире. <...> Есть прекрасный пример — Германия. Великая Германия проиграла войну и стала практически самой передовой страной в мире, — сказал Мельник.
Он добавил, что Украина обойдет Германию по уровню достижений. По словам Мельника, в будущем никто не сможет сравниться с мощью украинской армии, а экономика республики выйдет на западный уровень.
Ранее Мельник заявил, что страны Запада должны увеличить поставки оружия и боеприпасов на Украину в десять раз. По его мнению, все ограничения по отправке оружия ВСУ являются искусственными и их можно легко переступить. Он считает, что такие меры помогут прекратить боевые действия на Украине.