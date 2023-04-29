Генерал ВСУ заявил, что Украина станет сильнейшей страной в мире Генерал ВСУ Мельник: Украина станет сильнейшим государством в мире через пять лет после СВО

Фото: МО Украины

Украина станет сильнейшим государством в мире через пять лет, заявил в интервью Тарасу Березовцу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о будущем страны после окончания конфликта.

Украина будет сильнейшим государством в мире. <...> Есть прекрасный пример — Германия. Великая Германия проиграла войну и стала практически самой передовой страной в мире, — сказал Мельник.

Он добавил, что Украина обойдет Германию по уровню достижений. По словам Мельника, в будущем никто не сможет сравниться с мощью украинской армии, а экономика республики выйдет на западный уровень.

Ранее Мельник заявил, что страны Запада должны увеличить поставки оружия и боеприпасов на Украину в десять раз. По его мнению, все ограничения по отправке оружия ВСУ являются искусственными и их можно легко переступить. Он считает, что такие меры помогут прекратить боевые действия на Украине.