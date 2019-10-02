https://static.news.ru/photo/b70e8eda-e519-11e9-967e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился в Москве с президентом Филиппин Родриго Дутерте и похвалился размерами и качеством российского Белого дома.

Рад приветствовать вас в Москве в здании Дома правительства. У нас его ещё иногда называют Белый дом. Но это не тот Белый дом, который в другой стране. Это российский Дом правительства. Но он больше и лучше, — цитирует РИА Новости главу кабмина.

Дутерте прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Филиппинский лидер на встрече с Медведевым отметил прогресс двух стран в сотрудничестве в оборонной сфере и предложил Москве инвестировать в транспортную систему островного государства. Глава российского правительства в свою очередь отметил, что РФ заинтересована в совместных проектах.

29 сентября, как сообщал News.ru, в южной части Филиппин произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков находился в 210 км от города Давао с населением более полутора миллионов человек.