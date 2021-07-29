Медики заметили превращение коронавируса в более лёгкую болезнь

Врачи заметили, что повторное заражение коронавирусом характеризуется более низкой вирусной нагрузкой по сравнению с первой инфекцией, что приводит к более слабым симптомам. Об этом сообщает Sky News.
Управление национальной статистики Великобритании (ONS)
Также медики сравнили вирусное воздействие при первом и повторном заражении. Оказалось, что степень активности вируса при повторном заражении упала. Это может указывать на то, что коронавирус может превратиться в сравнительно лёгкое респираторное заболевание.
Ранее японские учёные заявили, что штамм коронавирусной инфекции «лямбда», который распространился в Южной Америке, сильно заразен и устойчив к иммунитету.