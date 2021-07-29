Медики заметили превращение коронавируса в более лёгкую болезнь

Врачи заметили, что повторное заражение коронавирусом характеризуется более низкой вирусной нагрузкой по сравнению с первой инфекцией, что приводит к более слабым симптомам. Об этом сообщает Sky News.

Управление национальной статистики Великобритании (ONS) провело исследование. Из 19 470 переболевших ранее повторно заразились 195 человек, из которых только 48 болели тяжело. У них наблюдались классические симптомы COVID-19, а именно кашель, усталость или головная боль. В других случаях пациенты сообщали о потере обоняния и нарушении работы желудочно-кишечного тракта.

Также медики сравнили вирусное воздействие при первом и повторном заражении. Оказалось, что степень активности вируса при повторном заражении упала. Это может указывать на то, что коронавирус может превратиться в сравнительно лёгкое респираторное заболевание.

Ранее японские учёные заявили, что штамм коронавирусной инфекции «лямбда», который распространился в Южной Америке, сильно заразен и устойчив к иммунитету.