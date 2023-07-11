МЧС Абхазии предупредило об опасности возникновения смерча

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МЧС Абхазии распространило предупреждение о высокой вероятности возникновения смерча в акватории Черного моря у берегов республики, сообщает EADaily. В связи с ухудшением погоды в Гагрском районе объявлено штормовое предупреждение.

Как уточняет издание, в предупреждении содержится рекомендация автомобилистам и пешеходам не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, спасатели настоятельно просят граждан и гостей республики воздержаться от прогулок в прибрежной зоне, а также от поездок в горы.

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