Маск заявил о запуске программы по переработке углекислого газа в топливо

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что стартовала программа, которая позволит использовать углекислый газ из атмосферы в качестве ракетного топлива. Это может пригодиться при полётах на Марс, отметил миллиардер в Twitter.

SpaceX начинает программу по выводу углекислого газа из атмосферы и переработки его в ракетное топливо, — говорится в его сообщении.

Маск добавил, что успех программы может оказаться полезным для полётов на Марс, атмосфера которого в основном состоит из углекислого газа.

SpaceX is starting a program to take CO2 out of atmosphere & turn it into rocket fuel. Please join if interested. — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2021

Планы по колонизации Марса бизнесмен неоднократно озвучивал прежде. Его компания создаёт ракету Starship, которой предстоит полететь к Красной планете.

Ранее стало известно, что Илон Маск выбран человеком года по версии журнала Time. Об этом объявил главный редактор издания Эдвард Фельзенталь во время онлайн-трансляции на YouTube-канале. По его словам, Маск является человеком, который обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за её пределами.