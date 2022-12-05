Макрон заявил о «рассинхронизации» в отношениях между ЕС и США

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Эммануэль Макрон

В отношениях между Евросоюзом и США появилась рассинхронизация, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS News. По его словам, причинами этого служат рост цен на энергоносители и различия в положении на рынке энергетики.

Если посмотреть на ситуацию сегодня, то действительно имеет место рассинхронизация. <...> Европа — покупатель газа и нефти, США — производитель. И если посмотреть на ситуацию, наша промышленность и наши домохозяйства покупают по разным ценам. Так что существует большой разрыв, который влияет на покупательную способность и конкурентоспособность наших обществ, — сказал французский лидер.

Он пояснил, что из-за ограничений на поставки российского газа ЕС увеличил его закупки в США. Однако европейские потребители платят за топливо в шесть раз больше, чем американские.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что энергокризис в Европе вызван политическими амбициями США, которые вывели из равновесия налаженную в регионе систему энергоснабжения. По его словам, сотрудничество России и европейских стран в области энергетики было естественным, так как в регионе всегда наблюдался некоторый ее недостаток. Именно попытки Вашингтона оказать давление на Россию с помощью санкций привели к текущей ситуации в Европе.