Макрон выдвинул ультиматум Европе по гарантиям безопасности для России Макрон: отказ Европы дать гарантии безопасности для России приведет к войне

Фото: Julius Kalinskas via www.imago-i/www.imago-images.de

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил телеканалу TF1, что те люди, что не согласны с предложением предоставить гарантии безопасности для России, предлагают полномасштабную войну. Французский лидер отметил, что данный конфликт затронет весь контингент. Он добавил, что получает критику в свой адрес за попытку решить вопрос предоставления гарантий безопасности Москве.

Пусть каждый, кто упрекает меня в том, что я рассуждаю на такую тему, объяснит мне, что он предлагает. Люди, которые отказываются готовиться и работать над этим, предлагают полномасштабную войну. Это затронет весь континент, — сказал Макрон.

По его словам, роль Франции в том, чтобы подготовить переговоры для мирных решений.

В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о том, что в первую очередь необходимо обсуждать гарантии безопасности для Украины и лишь потом — для России. Дипломат также отметил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы на вступление в ЕС. В Польше назвали подобные дискуссии стратегической ошибкой, поскольку в гарантиях безопасности сейчас якобы нуждается сама Европа.