AFP: Боррель предложил не торопиться с гарантиями безопасности для России

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Жозеп Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о том, что в первую очередь необходимо обсуждать гарантии безопасности для Украины и лишь потом — для России. Его слова приводит AFP. Дипломат также отметил, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем вышее ее шансы на вступление в ЕС.

В ходе выступления на симпозиуме парижского Института Жака Делора в Берлине Боррель предположил, что выход из конфликта вокруг Украины должен осуществляться в соответствии с нормами международного права посредством предоставления Киеву гарантий безопасности. Что касается таковых для России, то об этом евродипломат предложил «поговорить позже».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает переговоры единственным способом разрешения ситуации на Украине. Поддержание контакта с российским президентом Владимиром Путиным он назвал важным «прямым каналом» связи. При этом итоговый способ разрешения ситуации на Украине, по мнению Макрона, должна выбирать украинская сторона.

В свою очередь представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Запад и Россия должны заключить новую сделку, поскольку после начала украинского кризиса началась вторая холодная война. Она остановится тогда, когда ее ключевые стороны соберутся вместе и договорятся на новых условиях, добавил Калын.