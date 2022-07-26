Макрон рассказал, сколько продлится продовольственный кризис в мире Макрон заявил, что продовольственный кризис в мире продлится не менее полутора лет

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своей поездки в Камерун заявил, что продовольственный кризис в мире не закончится даже после окончания военной операции на Украине. По его словам, нехватка в еде будет ощущаться не менее полутора лет, приводит его слова РИА Новости.

Война будет идти долго. А дестабилизация на продовольственном рынке продлится еще дольше. Поэтому мы должны и далее реагировать на эту кризисную ситуацию. Ведь через шесть, двенадцать, восемнадцать месяцев последствия войны никуда не исчезнут, — подчеркивает политик.

Согласно его утверждениям, наиболее всего опасности подвержены страны Африки и Ближнего Востока. Несмотря на это, необходимо продолжать предоставлять людям продукты высокого качества, а также развивать сельскохозяйственную отрасль.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина и Запад предпринимают попытки обвинить Россию в «экспорте голода», однако, по его словам, эти заявления «беспочвенны». Такие «спекуляции» являются попыткой переложить ответственность за надвигающийся продовольственный кризис «с больной головы на здоровую».