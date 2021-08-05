Макрон провёл переговоры с Алиевым

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Политики обсудили сотрудничество двух стран по региональной стабильности. Об этом сообщает Елисейский дворец.

Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США), — говорится в сообщении.

Стороны отметили важность усилий, которые прилагает Минская группа ОБСЕ для достижения стабильности в регионе.

25 июня Макрон заявил о необходимости возобновления политического процесса по урегулированию конфликта в Карабахе. Политик убеждён, что это является единственным способом гарантий долгосрочной стабильности на Южном Кавказе. Французский президент заявил о необходимости продвижения общих ценностей мира, солидарности и дружбы народов.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал, что в Баку не заинтересованы в напряжённости на границе с Арменией. Власти выступают за дипломатическое решение конфликта.

Боевые действия в Карабахе возобновились в сентябре 2020 года. Они стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Сторонами было предпринято несколько попыток по заключению перемирия, но успешным оказалось только трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лaчинский и Агдaмский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.