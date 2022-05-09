Макрон призвал к продолжению российско-украинских переговоров Президент Франции выступил за продолжение переговоров между Россией и Украиной

Эммануэль Макрон / Фото Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Франция выступает за продолжение переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. По мнению французского лидера, только так может быть восстановлен мир в регионе. Слова Макрона приводит ТАСС.

Макрон отметил, что день 9 мая «не был отмечен эскалацией ни в плане заявлений, ни в плане географии, ни в плане вооружений». Однако этого недостаточно, убеждён политик.

Мы стремимся добиться прекращения огня как можно быстрее, которое позволит продолжить российско-украинские переговоры в формате, устраивающем обе стороны, чтобы добиться прекращения огня и долговременного вывода российских войск, — сказал Маркон.

Он также добавил, что только переговоры позволят восстановить мир. При это Европе следует предоставить Украине гарантии безопасности и помочь в востановлении страны.

Наша позиция быть рядом с Украиной для обеспечения ее суверенитета и территориальной целостности. Ни больше, ни меньше, — подчеркнул Макрон.

Ранее французский президент предложил создать новое «европейское политическое сообщество», которое сможет принять Украину и другие страны, стремящиеся в ЕС. По его мнению, вступление Украины непосредственно в Евросоюз может растянуться на годы. Он также отметил необходимость добиться прекращения боевых действий на Украине и не допустить распространения конфликта на другие части Европы.