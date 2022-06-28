Мадуро пригласил французские компании вести добычу нефти и газа в Венесуэле Президент Венесуэлы Мадуро пригласил французские компании вести добычу нефти и газа в стране

Фото: Iranian Presidency/ZUMA Press Wire/Global Look Press

Николас Мадуро

Венесуэла готова сотрудничать с нефтегазовыми компаниями из Франции, которые планируют работать в стране для экспорта сырья в Европу, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Президент Макрон, Венесуэла готова принять любые французские компании, которые хотят добывать нефть и газ для европейского и мирового рынка, — сказал он в ходе выступления.

Франция днем ранее на саммите Группы семи (G7), который проходил в Германии, призвала расширять источники сырья для европейских стран. Официальный Париж подразумевал, что на рынок ЕС нужно вернуть поставщиков из Ирана и Венесуэлы.

Ранее о снятии санкций с Венесуэлы, в том числе в сфере энергетики, заговорил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По его словам, ограничения вводились лишь временно, и если страна будет правильно себя вести, они могут быть сняты. Речь шла о том, что Соединенным Штатам сейчас требуются дополнительные поставщики нефти, чтобы помочь сдержать стремительно растущие цены на топливо.