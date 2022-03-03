Мадуро поддержал действия РФ на Украине в ходе разговора с Путиным
Кремль: Мадуро поддержал действия России на Украине
Михаил Родионов
Михаил Родионов
19:00, 01 марта 2022
Николас МадуроФото: Магда Хибелли/РИА Новости
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Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине и активность США и НАТО, говорится на сайте Кремля. Отмечается, что глава Венесуэлы поддержал действия России в регионе.
Мадуро выразил твёрдую поддержку решительных действий России, осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, акцентировал важность противодействия развёрнутой западными странами кампании лжи и дезинформации, — говорится в сообщении Кремля.
Отмечается, что Путин рассказал Мадуро о событиях на Украине, подчеркнув, что Россия ставит целью спецоперации защиту мирного населения Донбасса, признание Киевом ДНР и ЛНР и российского суверенитета над Крымом. Также Путин в качестве задач обозначил демилитаризацию и денацификацию украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса.
Кремль сообщает, что Мадуро поддержал действия России на Украине, осудил дестабилизирующую активность США и НАТО. Он добавил, что важно противостоять кампании лжи и дезинформации, которую развернули западные страны.
Также стороны обсудили вопросы наращивания партнёрства между странами и ход реализации совместных проектов. Также Путин и Мадуро договорились о контактах на различных уровнях.
Ранее Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооружённых сил ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Путин рассказал о причинах и задачах российской спецоперации в этой стране, а наследный принц Абу-Даби констатировал право России на обеспечение национальной безопасности, сообщили в пресс-службе Кремля.
Стороны также затронули актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Путин и Аль Нахайян дали высокую оценку уровню взаимодействия в политической, торгово-экономической и других областях. Также они подробно обсудили ход реализации договорённостей в формате ОПЕК+.