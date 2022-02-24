Лукашенко: военные Белоруссии не участвуют в операции в Донбассе

Белорусские военные не участвуют в российской спецоперации в Донбассе, заявил президент страны Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными, передаёт БелТА. В 5:00 утра 24 февраля Лукашенко провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого российский лидер проинформировал его о ситуации в Донбассе.

Вот я прочитал: «Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью». Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции, — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что Белоруссия и РФ не готовили войну против Украины.

Ранее погранслужба Украины сообщала, что Вооружённые силы России атаковали границу с Белоруссией при поддержке армии РБ. Там добавили, что на их подразделения, наряды и пункты пропуска ведутся атаки «с применением артиллерии, тяжёлой техники и стрелкового оружия». В ведомстве добавили, что операция российских войск проходит «в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против РФ.