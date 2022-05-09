Лукашенко пригрозил «обломать рога» Польше в ответ на угрозы

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

↵Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу возможного нападения на страну со стороны Польши. Он пригрозил «обломать рога» Варшаве в случае такой попытки.

Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать — пожалуйста, — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что Белоруссия — страна мирная, но разговаривать с ней с позиции силы не стоит. Лукашенко также напомнил, что позади неё находится Россия, которая является ядерной державой, и о наличии договорённостей между Москвой и Минском в сфере обороны и безопасности.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет принимать участия в военной спецоперации на Украине, поскольку в этом нет «никакой необходимости». При этом он подчеркнул, что только Минск поддерживает Москву, тогда как «целых 50 государств присоединились к объединённым войскам» и сражаются на украинской стороне.