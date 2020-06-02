Лукашенко потребовал очистить Минск от демонстрантов

https://static.news.ru/photo/51de5ddc-a4d2-11ea-8ebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба президента Республики Беларусь

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил председателю горисполкома Минска Анатолию Сиваку очистить улицы от протестных акций, которые якобы мешают прогулкам семей с детьми по «чистому, уютному, удобному и красивому городу».

В Белоруссии стартовала президентская кампания, и в столице появились группы сборщиков подписей за выдвижение оппозиционных Лукашенко кандидатов. По данным правозащитников, милиция противодействует процедуре — задержаны десятки активистов. В республиканском МВД заявили о провокациях, против нескольких человек заведены уголовные дела о применении насилия к милиционерам.

Но вот же неймётся кому-то. <...> Я жду от тебя и от правоохранителей полного порядка в городе-герое Минске. Ни в коем случае нельзя мешать людям жить, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Сивак заверил президента, что ситуация в Минске находится «под жёстким контролем и будет контролироваться». По его словам, «фиксируются факты, когда целью становится не сбор подписей, а провоцирование беспорядков».

Как писал NEWS.ru, сбор подписей в Белоруссии стартовал 31 мая. Оппозиционные кандидаты организовали массовые пикеты в центре Минска, чтобы получить подписи противников действующего президента.

По подсчётам белорусского Хельсинкского комитета, неформальным лидером по числу полученных подписей стала безработная минчанка Светлана Тихановская — жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского, которому запретили участвовать в кампании.

Выборы президента назначены на 9 августа.