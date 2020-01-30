https://static.news.ru/photo/bae76000-435a-11ea-8f5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на настоящий прорыв в отношениях Минска и Пекина.

Назначая послом Белоруссии в КНР Николая Снопкова, Лукашенко подчеркнул, что Минск всё больше опирается на помощь и поддержку китайской стороны, сообщает БелТА.

КНР, Россия, Европейский союз. Возможно, с американцами удастся наладить отношения. Это «монстры», с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства, — сказал политик.

Лукашенко отметил, что Минск выбрал курс на дружбу с Китаем, когда азиатская страна ещё не была такой, какая есть сейчас. Он уточнил, что в этом направлении надо серьёзно работать, а не «упиваться своими успехами». Упор белорусский лидер поручил делать на вопросы экономики, а именно развитие торгово-экономических связей.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко предложил объявить 2020-й Годом межрегионального сотрудничества Белоруссии и Китая.