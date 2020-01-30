Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на настоящий прорыв в отношениях Минска и Пекина.
Назначая послом Белоруссии в КНР Николая Снопкова, Лукашенко подчеркнул, что Минск всё больше опирается на помощь и поддержку китайской стороны,
КНР, Россия, Европейский союз. Возможно, с американцами удастся наладить отношения. Это «монстры», с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства, — сказал политик.
Лукашенко отметил, что Минск выбрал курс на дружбу с Китаем, когда азиатская страна ещё не была такой, какая есть сейчас. Он уточнил, что в этом направлении надо серьёзно работать, а не «упиваться своими успехами». Упор белорусский лидер поручил делать на вопросы экономики, а именно развитие торгово-экономических связей.
Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко предложил объявить 2020-й Годом межрегионального сотрудничества Белоруссии и Китая.
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