Лукашенко пообещал защищать независимость страны с оружием в руках Лукашенко: белорусы никому не позволят диктовать им, как жить и что делать

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы никому не позволят диктовать им, как жить и что делать. Он также пообещал, если понадобится защищать свой дом с оружием в руках. Слова Лукашенко приводит его пресс-служба на сайте главы государства.

Мы гордимся своей историей и своей землёй. И ни при каких обстоятельствах не откажемся от этой земли. Но мы никогда не позволим диктовать нам, как жить и что делать, — заявил Лукашенко на празднике «Купалье» в Могилёвской области.

Он отметил, что настоящий белорус — это тот, «у кого здесь дом» и который будет защищать свой дом, «если понадобится, с оружием в руках».

Праздник «Купалье» является одним из крупнейших летних фестивалей в Белоруссии. Он стартовал 9 июля в агрогородке Александрия Могилёвской области и продлится в течение двух дней. В нём принимают участие творческие коллективы, народные театры, выступают лучшие мастера искусств из всех регионов республики, а также творческие делегации других стран.

Ранее Александр Лукашенко поздравил США с Днем независимости. Он пожелал американцам простых вещей, которые понятны и важны для каждого: здоровья, мира и стабильности. По мнению Лукашенко, пришло время забыть про разногласия, которые могут расколоть не только семьи, но и общество, «целые континенты». Он подчеркнул, что сегодня важно найти общие выходы из сложившейся в мире «очень тревожной и небезопасной ситуации».