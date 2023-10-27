Лукашенко похвалил поляков за провал «описавшихся» на выборах Лукашенко похвалил народ Польши за лишение партии «ПиС» большинства мест в сейме

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил поляков, лишивших правящую партию «Право и справедливость» большинства мест в сейме на прошедших выборах. Польский народ фактически привел к власти оппозицию, заявил Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район, сообщается на сайте главы республики.

Молодцы поляки. Вот я этого варианта не ожидал. Они просто не стали в эту игру с этими описавшимися «писовцами» играть. Ну поляки! Я вот хвалю народ Польши. Молодцы! Они утерли им нос, — заявил Лукашенко.

Польша уже не будет прежней, полагает он. Пусть поляки и не настроены разговаривать с белорусами, все же это «другие люди», признал Лукашенко. По его словам, Белоруссия настроена на мир со всеми странами, всегда протягивает соседям руку и не желает воевать.

У нас есть чем ответить как никогда. Но мы не хотим воевать. Потому что этот ответ дорого нам обойдется, — отметил он.

Помимо прочего, Лукашенко положительно высказался о народах Литвы и Латвии, назвав их нормальными людьми, которым «не повезло с руководителями». Президент Белоруссии предположил, что уже скоро литовцы и латыши решат на выборах и эту «проблему».

Ранее директор Института западноукраинских исследований Олег Хавич высказал мнение, что новое правительство Польши с приходом оппозиции к власти усилит поддержку курса Украины на вступление в Евросоюз. Политолог напомнил, что ранее оппозиционные силы в Польше выступали против так называемых антиукраинских шагов правящей партии, в том числе не соглашались с запретом импорта зерна и сокращением помощи беженцам.