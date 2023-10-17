Эксперт предрек изменение отношения Польши к Украине после выборов Политолог Хавич: Варшава разрешит импорт украинского зерна

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Туск

Варшава может возобновить импорт украинского зерна в случае прихода к власти в Варшаве оппозиционных сил, рассказал NEWS.ru директор Института западно-украинских исследований Олег Хавич. По его словам, новое правительство Польши сформирует либеральная оппозиция — партии «Гражданская коалиция», «Третий путь» и левые.

Варшава изменит свою политику в отношении Украины. Оппозиция ранее выступала против так называемых антиукраинских действий «Права и справедливости» (ПиС). Например, она не соглашалась с прекращением импорта украинского зерна и сокращением помощи украинским беженцам. Новое правительство усилит поддержку принятия Украины в Евросоюз любой ценой. В этом случае возможен новый конфликт Варшавы и Брюсселя — последний недоволен отказом Киева выполнять ряд требований для вступления в ЕС, — сказал Хавич.

По его словам, не стоит ждать изменений в российско-польских отношениях. Хавич подчеркнул, что русофобский разворот в Польше произошел еще при либеральном правительстве в 2014 году.

Я не прогнозирую никакого потепления в российско-польских отношениях. Будущий премьер-министр Польши Дональд Туск будет доказывать всем, что он польский патриот, особенно электорату правящей партии «Право и справедливость», который считает его русским и немецким агентом одновременно, — пояснил аналитик.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм и сенат. ПиС одержала победу с небольшим отрывом — 194 места в Сейме и 34 в сенате. Оппозиционные партии по отдельности набрали меньше. Но если они сформируют коалицию, то получат большинство — 248 в депутатов сейме и 66 — в сенате. Глава партии «Гражданская коалиция» Туск заявил, что готов вступить в союз с партией «Третий путь» и с левыми.