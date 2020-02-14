https://static.news.ru/photo/58b77e70-4f1b-11ea-b233-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил возмущение тем, что стране не оказывается поддержка, хотя она «больше всего пострадала от взрыва на Чернобыльской АЭС». Политик заявил, что являющаяся правопреемницей Советского Союза Россия не должна уходить от обещаний правительства СССР.

Лукашенко предложил Москве поставлять российский газ на пострадавшие белорусские территории по более низкой, чем в другие регионы республики, цене, сообщило БелТА. Он подчеркнул, что в силу произошедшего жители регионов, которых коснулась беда, не могут пользоваться ни древесиной, ни другими видами топлива.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусский лидер рассказал о намёках Москвы на присоединение республики к РФ.