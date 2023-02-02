«Ложные утверждения»: в МИД РФ опровергли закупку оружия для ЧВК «Вагнер» Посол РФ в КНДР Мацегора опроверг закупку оружия для ЧВК «Вагнер» у Северной Кореи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора опроверг информацию, исходящую из политических кругов США, о поставках оружия из Северной Кореи для ЧВК «Вагнер», пишет РБК. Представитель России назвал «ложными» утверждения координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби. Дипломат подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты и без помощи оружия из КНДР.

Утверждения Кирби о поставках Пхеньяном оружия ЧВК «Вагнер» от начала и до конца являются ложными, — сказал Мацегора.

Он отметил, что по железнодорожному сообщению, которое возобновилось 1 ноября 2022 года, Москва поставляет Пхеньяну лекарства, муку, растительное масло и другие товары.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления перед студентами Сеульского университета обвинил Северную Корею в поставках ракет для ЧВК «Вагнер». Генсек НАТО добавил, что КНДР ведет себя провокационно и беспрецедентно, в том числе проводя ракетные испытания и продолжая ядерную риторику. Он призвал Пхеньян прекратить провокации и полностью соблюдать международное право.