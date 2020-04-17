Лондон пообещал пересмотреть отношения с Пекином в связи с пандемией

Отношения Великобритании и Китая могут измениться. Лондон ждёт от Пекина разъяснения, как коронавирус привёл к мировому кризису.
Об этом сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, отвечая на вопрос, произойдёт ли «перерасчёт» в отношениях Лондона с Пекином в связи с пандемией.
Вне всякого сомнения, мы не можем вести дела как обычно после этого, —
приводитего слова газета The Times.
Он добавил, что Лондон будет задавать Пекину трудные вопросы.
Как писал NEWS.ru, Джон Соэрс, возглавлявший в 2009–2014 годах британскую разведку MI6, обвинил власти Китая в сокрытии от мира информации о коронавирусе на начальных этапах развития эпидемии.
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