Лондон пообещал пересмотреть отношения с Пекином в связи с пандемией

https://static.news.ru/photo/ee90e012-8021-11ea-b5e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/Global Look Press

Отношения Великобритании и Китая могут измениться. Лондон ждёт от Пекина разъяснения, как коронавирус привёл к мировому кризису.

Об этом сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, отвечая на вопрос, произойдёт ли «перерасчёт» в отношениях Лондона с Пекином в связи с пандемией.

Вне всякого сомнения, мы не можем вести дела как обычно после этого, — приводит его слова газета The Times.

Он добавил, что Лондон будет задавать Пекину трудные вопросы.

Как писал NEWS.ru, Джон Соэрс, возглавлявший в 2009–2014 годах британскую разведку MI6, обвинил власти Китая в сокрытии от мира информации о коронавирусе на начальных этапах развития эпидемии.