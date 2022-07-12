Лиз Трасс получила разрешение на участие в выборах премьера Британии Трасс получила 20 голосов консерваторов и примет участие в первом туре выборов премьера Британии

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Лиз Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс получила 20 голоcов от консерваторов в парламенте, необходимых для учаcтия в первом туре выборов премьер-министра страны, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на предвыборную команду Трасс. Однако порог для участия в голосовании также преодолели экс-глава Минфина Pиши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мoрдонт и председатель комитета палаты общин Том Тугeндхат.

На настоящий момент о выдвижении на пост премьер-министра заявили уже 11 кандидатов, двое из которых являются действующими министрами — глава МИД Лиз Трасс и глава Минфина Надим Захави. Официальная регистрация кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании и, следовательно, нового премьер-министра завершится вечером 12 июля.

Лиз Трасс заявила о намерении избираться на пост премьер-министра Соединённого Королевства 11 июля. Политик собирается не только «бороться на выборах как консерватор», но и править «как консерватор». Трасс пообещала восстановить экономику страны, а также обеспечить «проигрыш» России на Украине.

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов считает, что отношения России с Великобританией обострятся, если новым британским премьер-министром станет Трасс. Он отметил, что многие прогнозировали появление ещё более радикально настроенного к России политика вместо экс-премьера Бориса Джонсона.