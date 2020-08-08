Ливан получит от ЕС €30 млн на восстановление Бейрута

https://static.news.ru/photo/d00e2aa0-da53-11ea-a526-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Евросоюз выделил Ливану дополнительную помощь в размере €30 млн для ликвидации последствий взрыва в порту Бейрута. Ранее ЕС уже выделял на эти цели €33 млн.

Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе видеоконференции доноров, организованной Францией с целью оказания поддержки Ливану. По его словам, эти средства пойдут на «самые неотложные нужды при ликвидации последствий взрыва».

Свыше 250 спасателей из стран ЕС находятся в Бейруте, тонны медицинской и гуманитарной помощи направлены в Ливан, — сказал он.

Глава Евросовета также призвал провести «независимое и достойное доверия расследование» случившегося. Он подчеркнул, что Евросоюз готов оказать содействие в этом, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что немецкое правительство предоставит Ливану €20 млн в качестве гуманитарной помощи для устранения последствий взрыва в порту Бейрута.