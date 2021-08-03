Литва нашла доказательства причастности Белоруссии к кризису с мигрантами

Власти Литвы обладают доказательствами причастности Белоруссии к кризису с мигрантами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, изначально белорусские пограничники перестали сотрудничать со своими литовскими коллегами и перестали принимать мигрантов обратно. После этого у Литвы появились прямые доказательства подвоза нелегалов к границе страны.

У нас куча доказательств. Их подвоз к границе был сделан силовиками и белорусскими пограничниками, — заявил Адоменас.

При этом политик признал, что граница Белоруссии и Литвы на протяжении 30 лет была недостаточно защищена. Вильнюс полагался на коллегиальную работу с Минском, но затем белорусский лидер Александр Лукашенко стал использовать людей, «которые ищут лучшую жизнь».

Защита границ недостаточная. Мы начали строить барьер, но это займёт время, — добавил политик, имея в виду строительство «стены» на границе с Белоруссией.

Европейские политики считают, что Минск причастен к созданию миграционного кризиса на границе с Литвой. В МИД Белоруссии считают эти обвинения бездоказательными. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подчеркнул, что ещё в апреле этого года Минск предлагал Евросоюзу провести консультации по вопросам миграции, но европейские политики никак не отреагировали на это предложение.

В Европе грозят Минску санкциями за использование мигрантов в политических целях. Евросоюз намерен эффективно управлять миграционными потоками для защиты внешних границ.