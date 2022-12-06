Летают на метле, вызывают джиннов: где в мире преследуют за колдовство В РФ предложили ввести уголовную ответственность для фальшивых «колдунов и целителей». NEWS.ru рассмотрел передовой зарубежный опыт в этом вопросе

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В Госдуме предложили ввести наказание для мошенников, выдающих себя за колдунов и целителей. Об этом РИА Новости рассказала депутат от КПРФ, глава комитета по делам семьи Нина Останина. Законодатели обеспокоены тем, что в России сохраняется высокий уровень доверия граждан «к магам и волшебникам из числа шарлатанов», которые оказывают клиентам «услуги оккультно-магического характера» и обдирают их до нитки. NEWS.ru изучил современный опыт стран, которые преследуют таких же мошенников или же на полном серьезе борются с колдовством — вплоть до вынесения смертных приговоров в лучших традициях трактата «Молот ведьм», настольной книги средневековых инквизиторов.

Саудовская Аравия: департамент по борьбе с колдовством

В Саудовской Аравии за «колдовство» («сихр») предусмотрены удары плетью, тюремный срок и даже высшая мера наказания. До того как в 2017 году у руля встал прогрессивный наследный принц Мухаммед бен Салман, «охота на ведьм» в королевстве особенно процветала.

Преследование «магов», «чародеев» вышло на новый уровень в 2009 году, когда в стране был учрежден департамент по борьбе с колдовством (Anti-Witchkraft Unit). Он был призван информировать общественность о вреде черной магии, проводить расследования в отношении предполагаемых ведьм, снимать их заклинания и порчу. Подданным настоятельно рекомендуется использовать горячую линию Комитета по поощрению добродетели и предотвращению порока, чтобы сообщать местным чиновникам о любых проступках в сфере магии, — пишет The Atlantic.

Фото: shutterstock В арабском мире очень распространены суеверия

Согласно Arab News, к 2011 году департамент учредил еще девять бюро по борьбе с колдовством по всей стране и «добился замечательных успехов», раскрыв почти 600 случаев «магических преступлений». Власти объявили ведьм и колдунов «главным источником религиозной и социальной нестабильности в королевстве». Были запущены курсы по подготовке расширенной сети агентов, собирающих разведданные по провинциям, выросло число рейдов. В 2012 году в КСА выявили 215 колдунов.

Большинство арестованных оказались иностранцами-гастарбайтерами. И это не случайно

В Саудовской Аравии публичное отправление любой религии, кроме ислама, строго запрещено. Домашняя прислуга из Шри-Ланки, Индонезии, Африки привозит с собой незнакомые традиционные религиозные или народные обычаи, а значит, становится особенно уязвимой и легкой мишенью, — говорит иорданский правозащитник Адам Кугл.

Нередко к обвинениям в колдовстве прибегают недобросовестные работодатели. Это отличный способ не платить зарплату и избежать иска. В 2012 году две азиатские горничные были приговорены к 1000 ударам плетью и к 10 годам тюремного заключения после того, как их боссы заявили, что пострадали от их магии.

Под статью о чародействе подпадает хранение «магических предметов и талисманов», провоз в страну «колдовских книг», гадания и целительство. Судьба «колдунов» и «ведьм» плачевна. Правозащитные организации «неоднократно осуждали казни за колдовство в Саудовской Аравии», передает BBC. Вот самые громкие истории, в том числе из досье Human Rights Watch:

В 2007 году египетский фармацевт Мустафа Ибрагим был обезглавлен в Эр-Рияде. Его осудили по обвинению в «занятиях магией и колдовством, а также в прелюбодеянии и в осквернении Священного Корана». Судья постановил, что господин Ибрагим с помощью черных практик «разрушил чужой брак», а дома у аптекаря нашли «манускрипты по черной магии, свечи с заклинаниями для вызывания бесов и дурно пахнущие травы».

В 2010 году прямо во время хаджа в Саудовской Аравии был арестован паломник из Ливана — ведущий популярной программы про гадания на местном ТВ. На родине он предсказывал судьбу звонившим в студию телезрителям. Иностранного гостя приговорили к смерти, но в последний момент заменили высшую меру тюрьмой.

Газета Saudi Okaz описывала погоню полицейских в Джидде за «ведьмой, ускользнувшей от них через окно в обнаженном виде и перелетавшей из квартиры в квартиру, как птица». «Некоторые волшебники действительно могут ездить на метле и летать по воздуху с помощью джиннов», — так говорил про это происшествие местный священнослужитель телеканалу Al-Arabiya.

Фото: shutterstock В Судане запрещено гадать по звездам и вызывать злых духов

В Судане запрещено гадать по звездам и вызывать злых духов, в Бахрейне нельзя «признаваться в умении читать мысли». Но в некоторых странах арабского мира карается только мошенничество под видом колдовства. В Иордании наказывают именно самозванцев. А в Египте «честные шейхи» и вовсе имеют право «читать заклинания» ради безвозмездной помощи ближнему. Но если заклинание не помогло, а с человека еще и взяли деньги, нечистоплотный целитель рискует отправиться за решетку сроком до трех лет.

Иран: всюду джинны из МОССАДа

В Иране в 2011 году разгорелся громкий скандал вокруг теперь уже экс-президента Махмуда Ахмадинежада, который конфликтовал с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи. Тогда были арестованы сразу несколько видных членов администрации Ахмадинежада, его советников и помощников. Их обвинили в занятиях черной магией.

Ахмадинежад отрицал все обвинения, но «колдун», хорошо известный среди иранского правящего класса, утверждал, что встречался с президентом по меньшей мере дважды и собирал для него разведданные о «джиннах, которые работают на израильскую разведку МОССАД и на ЦРУ», — сообщала The Wall Street Journal.

Среди арестованных оказался даже глава президентского комитета по культуре. Но вывести джиннов и их пособников на чистую воду аятоллам так и не удалось.

Фото: CC BY 4.0 Герой персидского эпоса «Шах-наме» Фарамаз убивает владыку демонов

Вообще, согласно проекту исследования религий и общественной жизни Pew Research Center, в двух десятках стран Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии большинство верующих мусульман утверждали, что верят в джиннов. При этом они согласны с тем, что ислам призван «ограничить контакты граждан с джиннами или использование магии».

Индия: волшебные зелья кончились

В октябре 2022 года Индия была шокирована громким «делом о черной магии». В штате Керала арестовали преступную группу, куда входила семейная пара и еще один сообщник. Их обвинили в злодейском убийстве двух женщин и даже в каннибализме «с применением дьявольских ритуалов».

Эксперты заговорили о том, что пока только два индийских штата — Махараштра и Карнатака — приняли у себя закон «О борьбе с суевериями и черной магией». Он преследует шарлатанов и красноречиво рисует будни местных правоохранителей. Сразу понятно, с чем приходится иметь дело. Например, закон запрещает:

Заявлять о способности творить чудеса и вводить граждан в заблуждение.

Сеять панику и запугивать граждан, угрожая «вызвать призраков».

Утверждать, будто слабоумный человек обладает сверхъестественными способностями, и использовать такого человека для личной выгоды.

Запрещать человеку обращаться за медицинской помощью в случае укуса собаки, змеи или скорпиона и принуждать его принимать «волшебное зелье».

Заявлять об умении проводить операцию пальцами («психическая хирургия») или менять пол ребенка в утробе матери (как правило, с женского на мужской).

Гамбия: президент-целитель против колдунов

Гамбией больше 20 лет (с 1996 по 2017 год) правил президент Яйя Джамме — он пришел к власти путем военного переворота и трижды переизбирался. Экстравагантный лидер называл себя убежденным мусульманином, но это не мешало ему говорить о своих «сверхъестественных способностях». Джамме уверял, что умеет лечить людей от СПИДа, астмы и бесплодия. Заодно он обещал «искоренить всех геев» в стране. «Если мне придется править миллиард лет по воле Аллаха, значит, так тому быть», — говорил правитель.

Фото: Zhang Jun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press В бытность президентом Гамбии Яйя Джамме объявил «охоту на ведьм»

В 2009 году президент-целитель развернул кампанию против колдунов — он обвинил их в смерти любимой тёти. В Гамбии началась настоящая «охота на ведьм», а точнее — на магов. На нее отрядили полицейских, военных, сотрудников спецслужб и личных охранников Джамме. По данным Amnesty International, под каток репрессий попали около тысячи человек. Большинство из них — старики. Их похищали и держали в застенках, заставляя пить «одурманивающие снадобья» и сознаваться в колдовстве. Правозащитников, которые пытались вступаться за несчастных, власти обвиняли в «дестабилизации обстановки в Гамбии».

Мы готовы убивать вредителей. А вы живете в своем придуманном мире, — говорил Джамме.

В 2010 году он и вовсе попытался объявить себя королем, затем стал именоваться «главным строителем мостов» и «покорителем рек». Но после сенсационного поражения на выборах 2016 года покинул страну и сейчас скрывается в Экваториальной Гвинее. Охота за колдунами в Гамбии тоже сошла на нет.