Лавров заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Афганистане становится всё хуже и хуже, а нестабильность из этого региона может перетечь в другие государства. Его слова приводит РИА Новости.

К сожалению, в последние дни мы стали свидетелями стремительной деградации ситуации, — заявил политик на пленарном заседании конференции «Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязь: вызовы и возможности».

По его словам, афганский кризис влияет на обострение террористической угрозы и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня.

Ранее эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович высказал мнение, что афганская война может пойти по латиноамериканскому сценарию. Тогда произойдёт наращивание объёма контрабанды наркотиков-опиатов за границу. Это произойдёт в том случае, если запрещённое в России движение «Талибан» начнёт искать альтернативные способы пополнения бюджета. Эксперт добавил, что из провинциальных преступных группировок могут вырасти современные наркокартели, по типу таких, которые угрожают правительствам крупных государств.

Накануне представитель «Талибана» заявил, что движение готово пойти на перемирие в Афганистане, если семь тысяч заключённых будут освобождены, а «Талибан» будет исключён из чёрного списка ООН. Прежде талибы заявляли, что готовы прекратить огонь только после достижения политической договорённости.