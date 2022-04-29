Лавров: Россия не использовала иностранных наёмников на Украине

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Вооружённые силы России никогда не прибегали к помощи иностранных наёмников в ходе спецоперации на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В интервью арабскому телеканалу Al-Arabiya он заверил, что у сирийских бойцов есть «свои заботы». В марте глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что свыше 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего Востока хотят приехать в ЛНР и ДНР, чтобы стать участниками «освободительного движения».

Россия никогда не использует наёмников. Я могу вас заверить, что у сирийцев свои заботы, — сказал Лавров.

Ранее The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой утверждалось, что начался набор сирийских добровольцев для ведения боевых действий на Украине. На следующий день об этом также заявил Пентагон. Сирийские медиа сообщали, что правительство Сирии начало записывать имена добровольцев, которые хотят присоединиться к армии РФ на Украине, чтобы затем передать эти данные российским войскам в Сирии на утверждение.

Организация «Сирийцы за правду и справедливость» (STJ) провела несколько встреч с добровольцами, которые подали заявки, чтобы узнать, какая у них мотивация. Большинство из опрошенных заявили, что попросту не видят в Сирии каких-либо перспектив и ввиду высокой безработицы и низкого уровня жизни и поэтому хотят попытать своё счастье на Украине, которая может стать их окном в Европу.