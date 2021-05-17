Лавров: в Чехии с позором расхлёбывают историю со взрывами

https://static.news.ru/photo/b0127bfe-b70a-11eb-8d64-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чешские власти с позором расхлёбывают историю о взрывах боеприпасов во Врбетице. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.

Видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлёбывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад. Никто до сих пор не смог объяснить, чем же все эти годы занимались следственные органы, — рассказал российский министр.

По его словам, чешские политики выдвигают разные версии и путаются в показаниях. Праге следует сначала разобраться с такими вещами, прежде чем обвинять дипломатов и выгонять их, хотя следствие ещё не закончено. Министр подчеркнул, что расследование едва ли закончится каким-то результатом.

Ранее Сергей Лавров резко раскритиковал антироссийские заявление официальных лиц Чехии, он назвал их признаками шизофрении. Политик заступился за президента республики Милоша Земана, который предложил рассматривать три версии произошедшего и не сбрасывать со счетов неосторожное обращение с оружием. Глава российского внешнеполитического ведомства назвал происходящее «не очень изящным сериалом», в котором полно «шизофренических компонентов».

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились после обвинения в адрес российских спецслужб. Чешские власти обвинили их в причастности к взрывам боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Из страны были высланы 18 россиян, а правительство Чехии исключило Росатом из тендера по строительству энергоблока АЭС «Дукованы».