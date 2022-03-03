Лавров: США подчинили Европу, как в своё время Наполеон или Гитлер

В настоящее время США подчинили себе Европу, как в своё время это пытались сделать Наполеон и Гитлер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ. По его словам, НАТО упорно стремится сохранить своё превосходство в любой сфере.

Вы знаете, у меня просто уже напрашиваются сравнения такие: в своё время и Наполеон, и Гитлер ставили задачу подчинить себе Европу. Сейчас её подчинили себе американцы, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его мнению, Запад хочет доказать, что НАТО «диктует порядки» в Европе. Заявления об оборонительном характере Североатлантического альянса Лавров назвал «разговорами в пользу бедных». Министр подчеркнул, что Запад уходит от реакции на предложения РФ по архитектуре безопасности. Россия готова к диалогу с западными партнёрами исключительно на основе учёта интересов друг друга.

Ранее Лавров выразил уверенность, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено. Он напомнил о том, что переговоры представителей РФ и Украины состоятся 3 марта. При этом у министра нет сомнений, что украинская делегация на переговорах получает сигналы от Вашингтона.

Позднее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что второй раунд переговоров России и Украины состоится в Брестской крепости. Ориентировочно они начнутся в 15:00.