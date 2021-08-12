Лавров сравнил жизнь медведей в России и индейцев в США

Министр иностранных дел Сергей Лавров положительно оценил стереотипы о России, связанные с водкой и медведями. Он пошутил, что косолапые в РФ чувствуют себя свободнее, чем индейцы в США. Слова главы внешнеполитического ведомства приводит РИА Новости.

По мнению Лаврова, очень хорошо, что у России такие символы. На Западе воспринимают РФ как страну балалайки и водки. Министр считает, что подобные стереотипы являются признаком веселья и доброго отношения к жизни.

Мне кажется, гораздо лучше, чтобы это вызывало позитивные эмоции, улыбки, чем те ассоциации, которые у многих людей вызывают такой символ США, как индейцы — их судьба даже несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас гуляют по всей стране, — подчеркнул Лавров, выступая в арт-кластере «Таврида».

Ранее глава МИД РФ в ходе выступления в арт-кластере «Таврида» назвал шабашем форум «Крымской платформы», который запланирован Киевом на конец августа.