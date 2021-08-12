Лавров назвал форум «Крымской платформы» шабашем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления в арт-кластере «Таврида» назвал шабашем форум «Крымской платформы», который запланирован Киевом на конец августа. Слова главы МИД РФ приводит РИА Новости.

По мнению Лаврова, на этом мероприятии Запад будет продолжать «пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

«Крымская платформа» была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Её цель состоит в том, чтобы скоординировать усилия на международном уровне для возвращения Крыма в состав Украины. Платформа начнёт работу 23 августа и будет действовать на нескольких уровнях — парламентском, правительственном, президентском, МИД.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не будет принимать участие во встрече «Крымской платформы». Мероприятие не посетят ни президент, ни вице-президент Камала Харрис. От США на встрече будет присутствовать один из 15 секретарей администрации главы государства.