Лавров рассказал о «массовке» США на «саммите демократий»

США пытаются продемонстрировать «массовость» своего движения, приглашая страны на «саммит демократий». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, саммит нацелен на то, чтобы разделить людей и страны на демократические и недемократические.

Будет забавно посмотреть, кого конкретно и в каком качестве пригласили. Почти убеждён, что будут «заходы» и к некоторым из наших стратегических партнёров и союзников, — заявил министр.

Дипломат также выразил надежду на то, что они сумеют проявить «приверженность обязательствам, существующим в других форматах, а не в неких искусственно, на разовой основе, неофициально созываемых саммитах».

По словам Лаврова, России и Китая на сегодняшний день нет в списках приглашённых. Он отметил, что некоторые партнёры «шепчут на ухо» о подготовке к получению приглашения.

На вопрос, что они будут там делать, отвечают, что они выступят онлайн, а потом будет распространено итоговое заявление. Можно ли его посмотреть? Отвечают, что покажут потом. Это суверен и все его вассалы, — сказал глава МИД РФ.

Ранее Сергей Лавров заявил, что инициатива по проведению «саммита демократий» — это инициатива вполне в духе холодной войны, она провозглашает новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных. Он добавил, что западным странам хочется принимать глобальные решения без участия стран, имеющих свою собственную точку зрения. Поэтому дискуссии по ключевым проблемам на Западе стараются перевести в удобные для себя форматы.

Как считают эксперты, для президента США Джо Байдена предстоящий форум станет крайне важным событием после беспорядочного вывода войск из Афганистана. По их мнению, с этого саммита он намерен начать свою новую кампанию, чтобы вступить в схватку с Россией за влияние на постсоветском пространстве.